Tras ser detenido, el presunto asesino del activista Charlie Kirk, Tyler Robinson, no ha confesado el crimen, según el gobernador de Utah, Spencer Cox.

En entrevista al medio ABC, Cox señaló que Tyler Robinson “no está cooperando” con las autoridades ni ha confesado el asesinato de Charlie Kirk, aunque señaló que todas las personas que están a su alrededor están cooperando, incluida su pareja y quien vivía con él.

El gobernador de Utah reveló que la pareja de Tyler Robinson no sabía del asesinato cometido por el joven y se dijo impactada cuando se enteró.

Tyler Robinson: Los cargos por los que sería imputado por el asesinato de Charlie Kirk

En días recientes, trascendió que las autoridades pretenden imputar a Tyler Robinson por tres distintos cargos por el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador cercano a Donald Trump:

de homicidio agravado

uso criminal de un arma de fuego

obstrucción a la justicia

Actualmente, Robinson se encuentra en una cárcel ubicada en el mismo condado donde cometió el asesinato.

Por su parte, Donald Trump ha sugerido que Tyler Robinson debería recibir la pena de muerte, dado que Utah es un estado donde se permite.

Se prevé que las autoridades presenten los cargos formales en su contra próximamente.

Tyler Robinson: ¿Qué se sabe del móvil del asesinato de Charlie Kirk?

A la fecha todavía no se ha determinado cuál fue el móvil del asesinato de Charlie Kirk.

Según las primeras indagatorias, Tyler Robinson tiene una “ideología izquierdista” o bien, simpatías con corrientes antifascistas, con base en los mensajes encontrados y las inscripciones en los casquillos.

Algunos de los mensajes hallados en las balas fueron “Hey fascist! Catch”, “Bella Ciao…" y “If you read this, you are gay LMAO”.

Personas allegadas al presunto asesino lo describen como una persona inteligente y que tenía como hobbie jugar videojuegos.