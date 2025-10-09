Turning Point USA, la organización sin fines de lucro cofundada por el fallecido Charlie Kirk, junto a Erika Kirk, están preparando el evento que competirá con Bad Bunny en el marco del Super Bowl.

Este evento organizado por la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, contará con la participación de varios artistas y estará dirigido a todas esas personas que rechazan la elección de la NFL.

Pero ¿quién es esta empresaria estadounidense? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Erika Kirk?

Erika Kirk es una empresaria y podcaster estadounidense. Tras la muerte de su esposo Charlie Kirk, asumió la dirección ejecutiva de la organización conservadora Turning Point USA.

Erika Kirk (mrserikakirk / instagram)

¿Qué edad tiene Erika Kirk?

Erika Kirk nació en Ohio el 20 de noviembre de 1988 por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Erika Kirk?

Erika Kirk fue esposa del activista conservador Charlie Kirk, quien el 10 de septiembre de este 2025 murió asesinado. Recibió un disparo en el cuello en un evento universitario.

¿Qué signo zodiacal es Erika Kirk?

A Erika Kirk la rige el signo zodiacal de escorpión.

¿Cuánto hijos tiene Erika Kirk?

Erika Kirk y Charlie Kirk tuvieron dos hijos.

Su primera hija nació el 23 de agosto de 2022 por lo que actualmente tiene 3 años.

Su segundo hijo nació en mayo de 2024, por lo que tiene un año.

Erika Kirk y Charlie Kirk junto a sus dos hijos (@mrserikakirk / Instagram)

¿Qué estudió Erika Kirk?

Erika Kirk estudió ciencias políticas y relaciones internacionales. Hizo una maestría y un doctorado en la universidad cristiana conservadora, Liberty University.

¿En qué ha trabajado Erika Kirk?

En 2012, Erika Kirk ganó el certamen Miss Arizona USA; sin embargo, no es solo una cara bonita.

Además de estar involucrada en la organización Turning Point USA...

Conduce el podcast Midweek Rise Up.

Encabeza el programa de lectura bíblica BIBLE365

Creó la línea de ropa cristiana, PROCLAIM

Erika Kirk (@mrserikakirk / Instagram )

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, tendrá su propio show de Super Bowl

Mediante la red social X, la organización sin fines de lucro Turning Point USA, a cargo de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, anunció el evento musical que competirá con el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Tal acción refleja el rechazo que la conservadora Erika Kirk siente ante la elección de la NFL, quien eligió a Bad Bunny para encabezar el espectáculo del evento deportivo.

El evento organizado por la viuda de Charlie Kirk llevará por nombre The All-American Halftime Show y tendrá lugar el 8 de febrero del próximo año.

Hasta el momento no hay más detalles; sin embargo, se sabe que el show contará con la participación de varios artistas.

Turning Point USA competirá con espectáculo del medio tiempo del Super Bowl (@TPUSA / Red Social X)

Previo al anuncio, el sitio web de Turning Point USA lanzó una encuesta sobre los géneros musicales que deberían tocarse en este show. Como opciones se encuentran: