Este martes 14 de octubre Donald Trump encabezó una ceremonia en la que honró póstumamente a Charlie Kirk.

Durante el evento el mandatario estadounidense entregó a la viuda del activista, Erika Kirk, la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de los Estados Unidos.

El 14 de octubre será el Día de Charlie Kirk en Estados Unidos

A más de un mes del asesinato del activista, Donald Trump declaró el 14 de octubre como el Día de Charlie Kirk.

En medio de la ceremonia póstuma, el presidente resalto las acciones valientes de Charlie Kirk, definiéndolo como un “mártir de la verdad”.

¿Quién era Charlie Kirk?

“Hoy estamos aquí para honrar y recordar a un valiente guerrero por la libertad”, declaró Donald Trump.

Del mismo modo, reconoció a Charlie Kirk como un visionario por la forma en la que llevaba sus ideas de manera tan activa.

“Charlie Kirk fue un visionario y una de las figuras más importantes de su generación”, sentenció el mandatario entre los asistentes.

Cabe destacar que la ceremonia se llevó a cabo el 14 de octubre, día en el que Charlie Kirk habría cumplido 32 años de edad.

El activista fue asesinado el 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah tras ser herido en el cuello con un arma de fuego.

Donald Trump a remis la plus haute distinction civile américaine à la veuve de Charlie Kirk, tué lors d'une réunion publique. Le président a salué le rôle de ce chrétien nationaliste dans la mobilisation des jeunes pour sa campagne présidentielle. https://t.co/EZdrAeqx2f — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) October 15, 2025

Viuda de Charlie Kirk agradece a Donald Trump por homenaje a su esposo

Erika Kirk tomó la palabra tras los elogios del presidente Donald Trump.

“Erika, tu amor y valentía han sido una inspiración para todos nosotros y siempre estaremos aquí para ti”, expresó el mandatario.

Por su parte, la viuda del activista se mostró conmovida por el evento y el reconocimiento póstumo a su fallecido esposo.

Al respecto, Erika Kirk aseguró que este acontecimiento era “el mejor regalo de cumpleaños” que Charlie Kirk podía recibir.

Desde su muerte, Erika Kirk asumió la dirección ejecutiva de Turning Point USA, el grupo que su esposo fundó y dirigió durante años.