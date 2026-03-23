China lanzó un llamado urgente a Estados Unidos e Israel para detener la guerra en Medio Oriente, en medio de la creciente tensión con Irán.

“Quien creó el problema debe ser quien lo solucione” Zhai Jun, Enviado Especial de China para Asuntos de Oriente Medio

El enviado especial Zhai Jun advirtió que “quien creó el problema debe ser quien lo solucione”, mientras el vocero Lin Jian alertó que el uso de la fuerza podría sumir a la región en el caos.

China aseguró que mantendrá comunicación con todas las partes para reducir tensiones, ante el riesgo de un impacto global en mercados energéticos y estabilidad internacional.

China teme una guerra mayor entre Estados Unidos, Israel e Irán

Este lunes 23 de marzo de 2026, autoridades de China instaron a Estados Unidos e Israel a poner fin a las acciones militares contra Irán ante el temor de una guerra mayor.

El enviado especial chino para Medio Oriente, Zhai Jun, subrayó que “quien creó el problema debe ser quien lo solucione”, refiriéndose este conflicto bélico que hay entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Enviado especial del Gobierno chino para Medio Oriente, Zhai Jun. (SARAH YENESEL/EFE/EPA / EFE)

Asimismo, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, alertó que el uso de la fuerza solo agravará la crisis y podría sumir a toda la región en el caos si continúan las hostilidades.

Por lo que el gobierno de China aseguró que mantendrá comunicación con todas las partes involucradas para reducir tensiones y promover la estabilidad regional.

Pues el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado con ataques y amenazas que preocupan a la comunidad internacional y una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

Y es que de acuerdo con informes recientes, una escalada en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, podría afectar mercados energéticos, rutas clave como el estrecho de Ormuz y la economía mundial en general, además de aumentar la tensión geopolítica entre potencias mundiales.

Con información de EFE.