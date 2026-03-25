El presidente Donald Trump tendrá una reunión con su homólogo Xi Jinping en mayo de este año en Beijing, China.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que Donald Trump viajará a China en mayo para reunirse con Xi Jinping.

“Me complace anunciar que la ​reunión del presidente Trump con el presidente ​Xi en China, ​tan esperada, tendrá lugar ‌ahora en Pekín los días 14 y 15 de mayo” Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en Beijing en mayo de 2026

Donald Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo para reunirse con el presidente Xi Jinping en Beijing.

.@PressSec: "I'm pleased to announce that @POTUS' long-awaited meeting with President Xi in China will now take place in Beijing on May 14th and 15th. @FLOTUS and @POTUS will also host President Xi and Madame Peng for a reciprocal visit in Washington, D.C. at a later date, to be… pic.twitter.com/WFXTjPd3Ya — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 25, 2026

El anunció se da tras un aplazamiento que generó una nueva incertidumbre sobre las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.

Y es que Donald Trump tenía previsto visitar China a finales de marzo, pero pospuso la reunión para centrar su atención en la guerra con Irán.

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping se da en un momento en el que Estados Unidos y China intentan estabilizar su relación ante nuevas tensiones comerciales.

Donald Trump había advertido previamente que la cumbre podría posponerse si China no se comprometía a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial.

Donald Trump y Xi Jinping se volverán a reunir en Estados Unidos

Karoline Leavitt anunció que no será el único encuentro diplomático de alto nivel entre Donald Trump y Xi Jinping.

Ya que se prevé una visita oficial de Xi Jinping a Washington D.C. en una fecha posterior en este año.

“La primera dama Melania y el presidente Trump también recibirán al presidente Xi y a la señora Peng en una visita de reciprocidad en Washington D. C., en una fecha posterior ‌que se anunciará este año” Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

El último viaje de Donald Trump ⁠a China fue en 2017, por lo que hay gran expectación sobre lo que pueda pasar.

La visita de Donald Trump será la primera reunión presencial entre los líderes desde una en octubre en Corea del Sur, ​donde acordaron una tregua comercial.