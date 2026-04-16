Crece la tensión global en Medio Oriente, pues Estados Unidos estaría bloqueando los puertos de Irán sin límite de tiempo.

Lo que implicaría que buques iraníes pueden ser abordados y confiscados en cualquier lugar por el Comando Central de la Marina de Estados Unidos, quienes llevan a cabo el bloqueo desde este lunes 13 de abril.

Estados Unidos intensifica bloqueo en Irán sin límite de tiempo

Tras comenzar este lunes el bloqueo marítimo por parte de Estados Unidos en Irán, ahora la tensión se intensifica aún más en Medio Oriente.

Pues el bloqueo de Estados Unidos ahora será para cualquier embarcación con bandera iraní o que facilite recursos a Teherán, y no solo en el estrecho de Ormuz, precisó la Marina de Estados Unidos.

Ya que también la vigilancia de Estados Unidos en el bloqueo se extenderá con intercepciones fuera del Golfo Pérsico hacia otras áreas, en las que se incluye el Pacífico, para combatir la “flota oscura” de Irán.

#BREAKING: U.S. Navy Central Command expands Iranian blockade worldwide, potentially meaning Iranian vessels can now be boarded and seized anywhere. — Insider Wire (@InsiderWire) April 16, 2026

Bloqueo de Estados Unidos implica revisiones en buques en Irán

Ahora las fuerzas militares estadounidenses han ampliado su bloqueo marítimo en Irán en el que se incluyen ser abordados y confiscados buques considerados de contrabando o cualquier buque sospechoso.

Por lo que territorio iraní estará “sujeto al derecho beligerante de visita y registro”, precisó la Marina de los Estados Unidos.

“Estos buques, independientemente de su ubicación, están sujetos a visita, abordaje, registro y captura”. Comando Central de la Marina de Estados Unidos,

Con ello, las revisiones y confiscación incluían a cargas con armas, sistemas de armas, municiones, materiales nucleares, productos de petróleo crudo y refinado, así como hierro, acero y aluminio.