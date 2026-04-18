Air Canada anunció su decisión de suspender vuelos debido al incremento en el precio del combustible tras la guerra con Irán.

Según informó Air Canada, suspenderá vuelos que económicamente ya no son viables, recortando significativamente su programación internacional.

Air Canada recortará vuelos hacia Nueva York a partir de esta fecha

Air Canada informó que, a partir de junio de 2026 suspenderá sus vuelos desde Toronto y Montreal con destino al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, Estados Unidos.

No obstante, continuará operando otras 34 rutas, aunque estás podrían aumentar sus tarifas para continuar garantizando su rentabilidad.

De acuerdo con Air Canada, esta medida aplicará, al menos, hasta el 25 de octubre de 2026, con la intención de que se regule el abasto y el precio del queroseno.

Air Canada (Cole Burston / Getty Images via AFP)

Y es que dicho combustible representa cerca del 25 y 30% de los costos de operación de Air Canada y otras aerolíneas, el cual se vio afectado debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Air Canada espera que para el último trimestre del 2026 logre normalizar sus actividades, si el entorno económico lo permite y las rutas recuperan su rentabilidad financiera.

Sin embargo, analistas advierten que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán no garantiza un efecto inmediato en la regulación de los precios o en el abasto de los combustibles.

Por tal motivo, aerolíneas de todo el mundo se encuentran realizando ajustes a sus operaciones para evitar pérdidas financieras.