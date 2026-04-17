El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar los acuerdos nucleares a los que se busca llegar con Irán, pues insistió en que tomarán sus reservas de uranio.

“(El uranio de Irán) lo traeremos de vuelta a Estados Unidos muy pronto” Donald Trump

Así lo aseveró el presidente poco después de que autoridades iraníes rechazaron que se haya llegado a un acuerdo que implique la entrega de sus reservas de uranio a Estados Unidos.

Incluso, al reiterar sus intenciones de tomar posesión de los bienes de la nación persa, Donald Trump señaló que por su parte, Estados Unidos no cederá ningún tipo de recurso ante Irán.

Trump vuelve a tensar acuerdos nucleares con Irán; insiste en que tomarán su uranio

El jueves 16 de abril, el presidente Donald Trump aseveró que Irán aceptó entregar a Estados Unidos sus reservas de uranio en las negociaciones que se realizan para alcanzar un acuerdo nuclear.

Un día después, el ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó la versión y negó que vayan a entregar sus recursos, pese a lo cual Trump insistió en que tomarán el uranio iraní.

Así lo aseveró durante un discurso que ofreció ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona, en el que “traerán de vuelta” las reservas de uranio Estados Unidos.

Donald Trump afirma que Irán entregará uranio enriquecido (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Al insistir en sus planes de tomar el control de los recursos nucleares, Donald Trump dijo que de ser necesario, harán uso de “muchas excavadoras” para conseguir su objetivo.

En torno a dicho punto, señaló que no se descarta la posibilidad de que en las labores de extracción, se establezca una asociación con Irán con el fin de acceder a las reservas.

Trump descarta entregar dinero por acuerdos nucleares con Irán

Luego de que insistió en que tomarán las reservas de uranio enriquecido de Irán, el presidente Donald Trump descartó que Estados Unidos vaya a entregar dinero como parte del acuerdo.

Sobre el punto, refirió que bajo esas condiciones, autoridades de Irán buscan una reunión para alcanzar un acuerdo, del que se dijo confiado en concretar “dentro de uno o dos días“.

Por otro lado, el presidente indicó que el bloqueo que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen en los puertos de Irán, continuarán en activo hasta que se alcance un acuerdo del 100%.