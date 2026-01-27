En el marco de las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump ya le respondió a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump fue cuestionado directamente por las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez en las que aseguró “que ya no aceptará más órdenes desde Washington”.

A lo que Trump dijo “no sé exactamente lo que está pasando ahí, pero no he oído acerca de eso” sobre los dichos por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, ante las preguntas, el presidente de Estado Unidos, Trump recalcó “tenemos una buena relación” con Delcy Rodríguez y Venezuela.

Le pregunté a Trump sobre la afirmación de Delcy de que ya no va a tomar más órdenes y la verdad, ignora las amenazas. «Tenemos una buena relación». pic.twitter.com/AGOINoBWXm — David Alandete (@alandete) January 27, 2026

Trump mantiene al margen dichos de Delcy Rodríguez ante la gestión de los acuerdo en materia de energía

Al parecer las declaraciones de Trump sobre una buena relación bilateral con Venezuela que mantiene al margen los dichos de Delcy Rodríguez en contra de las órdenes de Estados Unidos, tendrían un trasfondo.

Ya que al parecer la calma del presidente Trump se da en marco a las negociaciones entre Washington y Caracas en las que se gestionan acuerdos sensibles en materia energética y de excarcelaciones políticas.

Luego de que este pasado domingo más de 100 presos políticos fueron excarcelados, y mientras este avance hacia historia, también Trump alagó a Delcy Rodríguez asegurando que todo marcha bien, e incluso ya hay una invitación de visita a la Casa Blanca, aún sin fecha determinada para la presidenta interina de Venezuela.