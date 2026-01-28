Durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, reveló que el gobierno estadounidense tenía una fuerte preocupación ante un posible estallido de guerra civil en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, expresidente del país sudamericano.

“El resultado de la remoción de Maduro generó una preocupación inmediata: ¿qué va a pasar en Venezuela?, ¿una guerra civil?, ¿diferentes facciones luchando entre sí?, millones de personas cruzando la frontera hacia Colombia. Todo eso se ha evitado” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

En su intervención, Rubio explicó que Washington evaluó escenarios de alta inestabilidad, incluyendo enfrentamientos entre facciones internas y una crisis migratoria masiva hacia países vecinos como Colombia, luego de la remoción de Maduro del poder.

Estados Unidos temía violencia interna y éxodo masivo tras la captura de Maduro, revela Marco Rubio

Marco Rubio detalló que la operación para capturar a Nicolás Maduro fue planeada durante varios meses por fuerzas estadounidenses, pero reconoció que existía el riesgo de consecuencias graves dentro de Venezuela.

Entre los principales temores se encontraba la posibilidad de una guerra civil, enfrentamientos entre grupos armados rivales y un éxodo de millones de venezolanos que buscarían huir del país tras el operativo.

"Queremos una Venezuela próspera, estable y amigable donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en donde expone planes de Estados Unidos en #Venezuela. https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/7KLThwxF2m — NTN24 (@NTN24) January 28, 2026

El secretario de Estado aseguró que, pese a estos riesgos, el gobierno del entonces presidente Donald Trump logró evitar dichos escenarios y mantener el control de la situación.

Versiones encontradas sobre víctimas tras el operativo en Caracas

Rubio afirmó que durante la captura de Nicolás Maduro no se perdió ninguna vida estadounidense.

Pero, el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, sostiene que el ataque dejó un saldo de al menos 100 personas fallecidas, entre venezolanos y ciudadanos cubanos que intentaron proteger al exmandatario.

Estas versiones contrastantes han generado tensión diplomática y cuestionamientos internacionales sobre el alcance real del operativo en Caracas.

Marco Rubio confirma que Trump considera el uso de la fuerza en Venezuela

En la misma comparecencia, Marco Rubio confirmó que Donald Trump está preparado para utilizar la fuerza en Venezuela si otros mecanismos diplomáticos o de presión internacional no funcionan.

“No se equivoquen. Como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Tras su comparecencia ante el Congreso, Rubio sostendrá una reunión a puerta cerrada este miércoles con María Corina Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de Paz, según informó el Departamento de Estado.