La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que recibió un ultimátum de Estados Unidos el día que detuvieron a Nicolás Maduro, pues las fuerzas extranjeras amagaron con asesinarla si no cooperaba.

“Nos dieron 15 minutos o nos matarían” Delcy Rodríguez

Según confesó Delcy Rodríguez a influencers, Estados Unidos le dio 15 minutos a ella, a su hermano Jorge Rodríguez y al ministro Diosdado Cabello para seguir las exigencias de Washington.

🇻🇪🇺🇸 | Delcy admite que, tras la captura de Maduro, Estados Unidos le dio 15 minutos a ella, a su hermano Jorge Rodríguez y al ministro del Interior, Diosdado Cabello, para acatar las exigencias de Washington o serían asesinados.



Delcy Rodríguez asegura que protegió al gobierno venezolano tras cooperar con Estados Unidos

En sus declaraciones dadas a influencers, Delcy Rodríguez añadió que soldados de Estados Unidos intentaron intimidarla al decirle que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido asesinados.

Fue entonces que los elementos le dijeron a ella, a su hermano Jorge Rodríguez y al ministro Diosdado Cabello que también serían asesinados si no cumplían con las demandas.

A decir de Delcy Rodríguez, estas acciones fueron parte de “amenazas y chantajes constantes” de Estados Unidos, por lo que defendió que sus decisiones posteriores estuvieron guiadas para proteger el gobierno venezolano.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez ocurren en medio de una inminente fractura interna del chavismo, ya que la presidenta interina ha sido acusada de traicionar a Nicolás Maduro para entregarlo a Estados Unidos.

Sobre esto, analistas señalan que es difícil saber si hubo siquiera una amenaza de muerte contra Delcy Rodríguez, pues alegan que “todos saben que la salida de Maduro solo pudo haber ocurrido con complicidad interna”.