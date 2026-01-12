Donlad Trump presionó a la Corte Suprema para que no falle en contra de los aranceles recíprocos que anunció en abril de 2025.

“Si la Suprema Corte falla en contra de los Estados Unidos de América en esta bonanza de seguridad nacional, ¡estamos fritos!" Donald Trump

De acuerdo con Donald Trump, un fallo en contra representaría una devolución de miles de millones de dólares que sería “imposible de pagar” para Estados Unidos.

Trump pide a la Corte Suprema mantener aranceles recíprocos

Fue por medio de su cuenta en Truth Social que Donald Trump apeló a favor de los aranceles que ha ido anunciando prácticamente desde el inicio de su administración.

En su escrito, Donald Trump advirtió la pérdida millonaria que significaría un fallo en contra.

Donald Trump (Evan Vucci / AP)

Una de las mayores preocupaciones de Donald Trump dentro del posible fallo en contra de los aranceles, deriva del riesgo que hay en los acuerdos comerciales que pactó con economías como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

Del mismo modo, Trump ya había hecho promesas de inversión en campos como la electrónica, los minerales críticos y los productos farmacéuticos.

Y es que empresas ya habían movido su producción a Estados Unidos, por lo que el reembolso que le preocupa al mandatario tendría que cubrir costos de inversión en la construcción de plantas, fábricas y equipo.

Trump espera el fallo de la Corte Suprema sobre aranceles

La advertencia de Donald Trump tuvo lugar a pocos días de que la Corte Suprema emita un fallo definitivo en el tema de los aranceles recíprocos.

El litigio cuestiona qué tanto el mandatario excedió su autoridad , amparándose bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

Desde que Trumnp impuso aranceles globales generalizados en abril pasado, jueces Demócratas y Republicanos externaron su preocupación.

Desde ambos frentes se cuestionó la legalidad de justificar aranceles a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Se espera que la Corte Suprema emita su fallo este miércoles 14 de enero.