Expulsan al congresista demócrata Al Green del discurso de Donald Trump por protestar y portar un polémico cartel con la frase: “Las personas negras no son simios”.

Al Green ha expresado su descontento con la postura de Donald Trump y en esta ocasión portó un cartel contra el racismo mientras el presidente caminaba por el Congreso.

Al Green es expulsado por protestar contra Donald Trump en el Congreso

Los hechos se registraron el 24 de febrero, cuando Donald Trump dio el discurso del Estado de la Unión en el Capitolio frente al congreso.

Al Green aprovechó el momento para expresar su rechazo y posteriormente fue escoltado afuera de la Cámara de representantes.

La protesta de Al Green comenzó minutos después de que iniciara el discurso de Donald Trump, rompiendo el protocolo de decoro del Congreso.

Al Green protesta contra Donald Trump (ANDREW HARNIK / Getty Images via AFP)

Tras la salida de Al Green del lugar no ocurrieron otras interrupciones.

El letrero de Al Green hizo referencia a un video que compartió Donald Trump en su red social Truth Social a inicios de 2026, donde mostraba a Barack Obama y Michelle Obama como monos.

Dicho video provocó acusaciones de racismo contra Donald Trump y el video lo habría creado un trabajador de la Casa Blanca, pero no fue despedido.

Rep. Al Green was holding a sign that reads "Black People Aren't Apes" at the #SOTU: pic.twitter.com/aKcRoHsaY3 — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 25, 2026

Al Green se ha manifestado contra Trump en otras ocasiones

No es la primera vez que Al Green protesta contra Donald Trump, pues este es el segundo año en que expulsan del discurso del presidente.

En 2025, Al Green fue expulsado por mover su bastón contra Donald Trump y gritar: “No tienes mandato para cortar Medicaid”.

El representante de Texas estaba protestando contra los recortes propuestos a Medicaid.

Al Green fue escoltado a la salida entre abucheos de los republicanos y asumió las consecuencias de sus actos.