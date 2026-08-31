Donald Trump sugirió una posible transición en la política exterior de Estados Unidos respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante una interacción con la prensa en la Casa Blanca, Donald Trump manifestó que su gestión está evaluando la validez de mantener el respaldo histórico al Reino Unido sobre este archipiélago.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas” Donald Trump

Este cambio de postura se interpreta como un mecanismo de presión diplomática para lograr que el gobierno británico incremente sus aportes financieros en materia de defensa.

Donald Trump sugiere que podría retirar el apoyo a Reino Unido sobre las Islas Malvinas

Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump se pronunció públicamente sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Al ser consultado sobre la posibilidad de retirar el respaldo diplomático estadounidense al Reino Unido en este diferendo, Donald Trump destacó que siempre revisa todas sus posturas.

Esta declaración del presidente estadounidense confirmó que la tradicional postura de neutralidad y el reconocimiento de facto de Washington hacia el control británico del archipiélago, están bajo evaluación.

El comentario de Trump se produjo inmediatamente después de reportarse que su administración estaba considerando este viraje diplomático como una herramienta de presión.

El objetivo detrás de esta táctica de “diplomacia transaccional” es obligar al Reino Unido a acelerar su gasto militar en la OTAN hasta alcanzar la meta de inversión del 5% del PBI que exige Washington.

Tras insinuación de Trump sobre las Islas Maldivas, Argentina mantiene cautela

Donald Trump y Javier Milei han construido una relación de cordialidad, compartiendo similitudes ideológicas y de estilo personal que los posicionan como “almas gemelas geopolíticas”.

A pesar de esta sintonía, la administración argentina mantiene la cautela ante la retórica presidencial estadounidense.

Cabe destacar que un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, tendría un impacto sumamente profundo en la histórica relación bilateral con el Reino Unido, la cual se encuentra bajo una presión sin precedentes.

Las relaciones ya se han visto afectadas debido a la abierta hostilidad de Donald Trump hacia el primer ministro británico, Keir Starmer, tras la negativa de Londres de sumarse a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Donald Trump utiliza el asunto de las islas como una ficha de cambio o “diplomacia transaccional”.