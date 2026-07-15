Las semifinales del Mundial 2026 enfrentarán a Inglaterra y Argentina el 15 de julio de 2026, los mismos países que hace más de cuarenta años protagonizaron el conflicto armado conocido como "La Guerra de las Malvinas".

El conflicto estalló en 1982 cuando Inglaterra y Argentina reclamaban la soberanía de las islas conocidas como "Las Malvinas“, lo que provocó cientos de muertes y numerosos heridos.

Hoy en día la disputa sigue en pie; Argentina insiste en que las islas Malvinas forman parte de su territorio, mientras que Inglaterra afirma que las islas les pertenecen sin discusión.

La Guerra de las Malvinas (Archivos )

¿Por qué inició La Guerra de las Malvinas?

Inglaterra y Argentina sostenían que las Malvinas les pertenecían por diferentes razones históricas; por un lado, los argentinos aseguraban que el territorio fue heredado de España y luego arrebatado por Inglaterra.

Por su parte, Inglaterra sostenía que las islas eran británicas porque las administraban desde 1833, y porque la mayoría de los habitantes de las Malvinas se identifican como británicos.

El asunto escaló el 2 de abril de 1982, cuando el dictador argentino Leopoldo Galtieri decidió enviar tropas para tomar el control de las islas Malvinas, lo que indignó a Reino Unido y el país respondió enviando a su ejército para recuperarlas.

La Guerra de las Malvinas (Archivos )

Guerra de las Malvinas terminó 74 días después

La respuesta británica fue contundente: la primera ministra Margaret Thatcher ordenó el envío de tropas navales y aéreas para recuperar las Malvinas, dando lugar a combates en mar, aire y en las propias islas.

74 días después, el Reino Unido ganó la guerra y mantuvo el control de las Malvinas, pero desde entonces, ambos países siguen reclamando la soberanía de las islas.

El golpe fue más contundente para Argentina, país que tuvo más bajas con 649 soldados muertos frente a 255 militares británicos, además de la caída de su dictador Leopoldo Galtier.