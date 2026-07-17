Andrew Giuliani, designado por Donald Trump como encargado del Mundial 2026 en Estados Unidos, respaldó el derecho de los jugadores argentinos a protestar por la soberanía de las Islas Malvinas en el Mundial 2026.

Destacó que la libertad de expresión de su país, establecida en la Primera Enmienda, respalda la protesta de Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes ondearon una lona que decía “Las Malvinas son argentinas” tras vencer a Inglaterra.

Creemos en los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución aquí en los Estados Unidos. Y, en términos de la capacidad y la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, los argentinos tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos" Andrew Giuliani, encargado del Mundial 2026 en Estados Unidos

Giuliani afirmó que, al encontrarse en territorio estadounidense, los futbolistas están amparados por la libertad de expresión, aunque dejó en claro que la imposición de posibles sanciones será decisión de la FIFA.

Las Malvinas (Eduardo Diaz)

Primera Enmienda de Estados Unidos respalda protesta de Argentina sobre las Malvinas

En conferencia con medios de Estados Unidos, el encargado mundialista Andrew Giuliani minimizó la protesta de jugadores que mostraron una lona con la frase “Las Malvinas son argentinas” al final del partido contra Inglaterra.

Giuliani sostuvo que el gesto está protegido por los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza la protección a quienes expresen su opinión en temas como:

Religión Expresión Prensa Reunión pacífica Petición al gobierno

Trump e Infantino (Evan Vucci / AP)

FIFA analiza imponer sanciones a Argentina tras partido contra Inglaterra

No obstante, Andrew Giuliani dejó claro que una cosa es la protección que brinda la legislación estadounidense a la libertad de expresión y otra muy distinta las normas deportivas de la FIFA.

Ante ello, indicó que cualquier eventual sanción por la exhibición de la lona corresponde exclusivamente a los órganos disciplinarios del organismo rector del futbol y no al gobierno de Estados Unidos.

La FIFA tiene sus propias reglas. Tendrán que tomar esa decisión Andrew Giuliani, encargado del Mundial 2026 en Estados Unidos

Por ahora, la FIFA sigue evaluando el caso para decidir si es necesario iniciar un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el partido contra Inglaterra.