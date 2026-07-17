El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró en una publicación que las “Malvinas son argentinas” y prometió recuperarlas junto a las islas Georgias y Sandwich del Sur.

“Cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”. Javier Milei, presidente de Argentina

La publicación citaba un mensaje en el que el líder del Partido Republicano de Estados Unidos en Israel, Marc Zell, revelaba que pidió personalmente ayuda a Donald Trump para apoyar a Argentina en su reclamo sobre las islas Malvinas.

En ese contexto, Javier Milei aseguró que la recuperación de las islas Malvinas, así como del espacio marítimo circundante, está próxima a ocurrir y se llevaría a cabo por la vía diplomática.

Islas malvinas (captura de pantalla )

Javier Milei respaldó reclamos de la Selección de Argentina sobre Las Malvinas

En medio de la polémica por las islas Malvinas, el presidente argentino Javier Milei aseguró que Argentina está “cada día más cerca” de recuperar el territorio ocupado por Inglaterra.

En entrevista con medios, el mandatario también mostró su respaldo a los jugadores que desplegaron la lona en el partido Inglaterra vs Argentina, agregando que dicha expresión no fue parte de la diplomacia.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”. Javier Milei, presidente de Argentina

Milei consideró que el sentimiento sobre las islas es complemente válido y adelantó que, en el peor de los casos, Argentina solo sufrirá una sanción económica de 30 mil dólares por el acto de protesta.

Argentina y las Islas Malvinas

Israel pidió ayuda a Estados Unidos para interceder a favor de Argentina

El abogado estadounidense-israelí, Marc Zell, figura cercana al Partido Republicano, pidió públicamente a Donald Trump que respalde a Argentina en su reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas.

“El pasado marzo sugerí que la Administración Trump debería reconsiderar la política estadounidense respecto a las Malvinas/Malvinas a la luz de la disposición de Argentina a apoyar a Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña se negó a hacer lo mismo en el Estrecho de Ormuz”. Javier Milei