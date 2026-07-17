Las Malvinas exigen a la FIFA dejar fuera la disputa política del Mundial 2026

Las Malvinas exigieron a la FIFA dejar fuera la disputa política del Mundial 2026, luego de que la Selección de Argentina mostrara una lona con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras vencer 2-1 a Inglaterra.

El gesto, realizado por Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, fue calificado por Londres como una clara declaración política relacionada con la soberanía de las islas, reconocidas por su gobierno como Islas Falkland.

“Las Islas Falkland fueron invadidas por Argentina en 1982, lo que dio lugar a una ocupación hostil de 74 días. Estos acontecimientos dejaron traumatizados a los habitantes de las Islas Falkland, por lo que actos políticos como los ocurridos después del partido resultan especialmente insensibles hacia la población de las islas. La FIFA debería tener presente este contexto al tomar su decisión”. Asamblea Legislativa de las Islas Falkland

Inglaterra alega que en el deporte no hay cabida para las expresiones políticas y recalcó que la misma FIFA prohíbe la transmisión de mensajes políticos.

Argentina y las Islas Malvinas

Las Malvinas denuncian constantes reclamos de Argentina durante el Mundial 2026

Jack Ford, representante de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, reprobó el comportamiento de la Selección de Argentina y llamó a la FIFA a tomar medidas para evitar disputas políticas en el Mundial 2026.

En un comunicado, el funcionario denunció que, tras la victoria de Argentina, miembros de la selección exhibieron un cartel con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Asimismo, acusó que después del partido entre Argentina y Egipto se filtraron videos en los que integrantes de la selección albiceleste cantaban consignas sobre Las Malvinas en el vestidor.

“Nos sentimos decepcionados, aunque lamentablemente no sorprendidos, por esta forma de actuar, ya que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo”. Asamblea Legislativa de las Islas Falkland

Jack Ford recordó que la Asociación del Fútbol Argentino fue sancionada por la FIFA con una multa de 20 mil libras esterlinas en 2014 por una conducta similar, por lo que pidió mayor vigilancia ante esta situación.

Las Malvinas exigen a la FIFA dejar fuera la disputa política del Mundial 2026

Las Malvinas se identifican como británicas, defiende Inglaterra

En respuesta a los reclamos de Argentina sobre las Islas Malvinas, la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland señaló que más 99.8 % de los habitantes se identifica como británicos.

“Islas Falkland votó por permanecer como Territorio Británico de Ultramar, con una participación aproximada del 92%, en una votación supervisada de manera independiente por observadores internacionales”. Asamblea Legislativa de las Islas Falkland

Inglaterra sostiene que las Islas Falkland fueron invadidas por Argentina en 1982, lo que provocó una ocupación hostil de 74 días y dejó a los habitantes profundamente afectados.