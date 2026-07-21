La administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia que otorgue inmunidad judicial a Delcy Rodríguez, quien es reconocida por EU como la presidenta interina de Venezuela.

Esta petición busca protegerla de una demanda civil abierta en Florida interpuesta por ciudadanos estadounidenses que denuncian haber sido víctimas de secuestro y tortura.

El gobierno estadounidense sostiene que, bajo el derecho internacional, Delcy Rodríguez posee protección diplomática absoluta mientras ejerza su cargo de jefa de Estado.

La Administración de Donald Trump solicitó inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en demanda en Florida

El asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, envió una carta el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate para solicitar inmunidad judicial para Delcy Rodríguez.

Donald Trump (Saul Loeb / Saul Loeb/Pool AFP via AP)

Basándose principalmente en su estatus actual como jefa de Estado en funciones de Venezuela, cargo que Estados Unidos reconoce oficialmente desde el 5 de marzo de 2026.

El Departamento de Estado de EU sostiene que, al ser la presidenta interina reconocida, Rodríguez goza de inmunidad soberana frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.

Este reconocimiento se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en los principios del derecho internacional consuetudinario y la práctica diplomática de EU, los cuales establecen que un jefe de Estado extranjero en ejercicio no puede ser sometido a juicios civiles en territorio estadounidense.

El gobierno argumenta que el sobreseimiento de la demanda contra ella es de “especial importancia” debido a las “significativas implicaciones de política exterior” que tendría un proceso judicial en su contra.

La administración de Donald Trump busca un acercamiento y estabilización de las relaciones con el gobierno interino de Rodríguez.

¿Cuál es la demanda civil contra Delcy Rodríguez en Florida, por la cual Trump pidió inmunidad?

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda civil conocida como el caso Kenemore v. Maduro, presentada el 4 de enero de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami.

La acción fue iniciada por tres ciudadanos estadounidenses: Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval.

Estos hombres fueron detenidos en Venezuela en 2022 (bajo acusaciones de espionaje que ellos niegan) y posteriormente liberados en diciembre de 2023 durante un canje de prisioneros por el empresario Alex Saab.

Los demandantes alegan haber sido víctimas de secuestro, tortura física y psicológica, y actos terroristas vinculados al chavismo.

En la denuncia se describen abusos específicos como descargas eléctricas, posiciones de estrés y golpizas, los cuales afirman que les siguen causando trauma tanto a ellos como a sus familias.

La demanda se basa en la Ley Antiterrorista y la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen) de Estados Unidos.

Además de Delcy Rodríguez, la querella nombra a Nicolás Maduro, el Cártel de los Soles, Alex Saab, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del gobierno venezolano.

El 15 de julio de 2026, el juez Darrin P. Gayles dictó una sentencia en rebeldía ordenando una indemnización de 314 millones de dólares contra varios de los acusados.

Sin embargo, Delcy Rodríguez fue excluida de este fallo debido a la intervención de la administración Trump, que solicitó su inmunidad judicial basándose en su actual cargo de presidenta interina reconocida por Washington.