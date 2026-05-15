El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Líbano e Israel extenderán su alto al fuego, que expiraba el domingo, por otros 45 días.

“El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances” Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado

A pesar del alto al fuego declarado el 16 de abril, el ejército israelí continuó atacando objetivos de Hezbolá en Líbano.

Estados Unidos informó que Israel y Líbano acordaron extender el alto el fuego por 45 días

Israel y Líbano acordaron prolongar su cese de hostilidades por un periodo adicional de 45 días.

Bombardeos nocturnos de Israel a Líbano (PATRICK BAZ / AFP)

Esta prórroga se alcanzó tras dos jornadas de negociaciones en Washington, bajo la mediación de Estados Unidos, con el objetivo de establecer las bases para una paz duradera.

La extensión de la tregua fue acordada por delegaciones de ambos países en la sede del Departamento de Estado.

La delegación israelí estuvo integrada por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin.

Por el lado libanés participaron la embajadora en Washington, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam.

La representación estadounidense incluyó al consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; al embajador en Israel, Mike Huckabee, y al embajador en el Líbano, Michel Issa.

A pesar de los avances diplomáticos y la programación de nuevas rondas de diálogo, la violencia persiste en la zona fronteriza, donde continúan los ataques israelíes y las acciones armadas de Hezbolá.

En julio Israel y Líbano celebrarán una nueva ronda de negociaciones

El Departamento de Estado anunció que el 2 y el 3 de junio se celebrarán una nueva ronda de negociaciones en la llamada “pista política”.

Sin embargo, el 29 de mayo se inaugurará en el Pentágono una “pista de seguridad” con delegaciones militares de ambos países.

Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en Washington dos rondas previas de negociaciones, el 14 y el 23 de abril.

Estas sirvieron para acordar un alto el fuego en los ataques israelíes en territorio libanés que comenzaron con el inicio de la guerra de Irán.

A pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril, los ataques israelíes sobre territorio libanés no cesaron.