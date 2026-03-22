Las Fuerzas Armadas de Irán amenazaron este domingo con cerrar “completamente” el estrecho de Ormuz y atacar intereses económicos de Estados Unidos en la región, si se concretan las amenazas de Washington contra sus centrales eléctricas.

La advertencia surge después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera un plazo de 48 horas a Teherán para reabrir totalmente el paso marítimo, mediante un mensaje publicado en la red social Truth Social.

De no hacerlo, advirtió que Estados Unidos podría lanzar ataques contra infraestructura energética iraní.

Irán advierte cierre total del estrecho de Ormuz

De acuerdo con Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, organismo que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes, el estrecho de Ormuz podría ser cerrado por completo como respuesta a las amenazas estadounidenses.

El funcionario aseguró que, si Washington cumple con sus advertencias, Teherán adoptará “medidas punitivas” que incluirían:

Ataques contra infraestructuras energéticas y de tecnología de la información en Israel

Ataques contra empresas en la región con participación estadounidense

Ataques contra centrales eléctricas de países que alberguen bases militares de Estados Unidos

“Todo está preparado con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región”, afirmó Zolfagari.

Irán asegura que no inició el conflicto con Estados Unidos

El portavoz militar insistió en que Irán no inició el conflicto con Estados Unidos, pero advirtió que el país responderá “sin límites” si sus instalaciones energéticas o militares son atacadas.

Horas antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también advirtió que Teherán podría atacar y destruir infraestructuras energéticas y petroleras en toda la región si se materializan las amenazas de Washington.

Por su parte, el representante iraní ante la Organización Marítima Internacional aseguró que el estrecho continúa abierto a la navegación internacional, “excepto para los enemigos”, bajo las condiciones de seguridad establecidas por Teherán.

El estrecho de Ormuz, ruta clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la tensión geopolítica tras la escalada entre Irán y Estados Unidos.

Este paso marítimo es una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo, por lo que cualquier interrupción podría afectar el suministro energético global y provocar un aumento en los precios internacionales del crudo.