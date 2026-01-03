Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, admitió que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro tras el ataque que realizó Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

En entrevista, Delcy Rodríguez condenó que Estados Unidos haya realizado una operación militar en Venezuela violando así el derecho internacional y todos los tratados de paz.

Foto de la captura de Maduro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Delcy Rodríguez confirma ataque en Venezuela y admite que no se sabe dónde está Maduro

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo y realizó una operación en Caracas.

Delcy Rodríguez reveló que hasta el momento no sabe dónde está Nicolás Maduro y ante su presunta captura, por lo que solicitó al gobierno de Donald Trump dar una prueba de vida del presidente y de su esposa.

“Desconocemos el paradero del presidente Nioclás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente de Estados Unidos una prueba de vida inmediata de Maduro y de Cilia”. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro ya había advertido que Estados Unidos podría realizar un ataque en Venezuela, por lo que llamó a una fusión militar, popular y policial para garantizar la seguridad del país.

🔴 #URGENTE | Vicepresidenta de Venezuela confirma la desaparición de Nicolás Maduro en cadena nacional. pic.twitter.com/pUKCWxBrOh — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 3, 2026

Delcy Rodríguez se encuentra en Rusia ante presunta captura de Maduro y crisis en Venezuela

De acuerdo con la información, Delcy Rodríguez se encuentra en Rusia luego del ataque que Estados Unidos realizó en Venezuela, que presuntamente concluyó en la captura de Nicolás Maduro.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles sobre la salida de Venezuela de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero fuentes confirman que está en Rusia.