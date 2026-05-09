Donald Trump aseguró ante medios estadounidenses que el hantavirus “no es fácilmente transmisible”, al referirse al brote detectado recientemente en pasajeros del crucero MV Hondius.

El mandatario sostuvo que especialistas sanitarios conocen ampliamente el comportamiento del virus, y afirmó que autoridades federales mantienen vigilancia constante para evitar posibles contagios dentro de Estados Unidos.

Trump comparó el comportamiento del hantavirus con el Covid-19, destacando que el virus transmitido por roedores presenta menor capacidad de propagación entre personas, según especialistas médicos.

Estados Unidos monitorea pasajeros del crucero MV Hondius por brote de hantavirus

Autoridades sanitarias estadounidenses mantienen bajo observación a residentes de Georgia, California y Arizona que viajaron previamente a bordo del crucero neerlandés relacionado con el brote internacional de hantavirus.

De acuerdo con reportes oficiales, ninguna de las personas monitoreadas presenta síntomas asociados al virus, aunque continúan siguiendo protocolos preventivos establecidos por los CDC estadounidenses actualmente.

El crucero MV Hondius con brote de hantavirus. (Misper Apawu/AP / AP)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó previamente que tres pasajeros fallecieron y otras cinco personas enfermaron desde abril tras detectarse contagios relacionados con la cepa Andes.

Especialistas explicaron que la variante Andes del hantavirus puede transmitirse entre humanos, aunque requiere contacto estrecho y repetido para facilitar posibles cadenas de contagio posteriores.

El Departamento de Salud Pública de Georgia informó que dos residentes permanecen estables, mientras California y Arizona también reforzaron medidas epidemiológicas preventivas locales recientemente.

Los CDC señalaron que Estados Unidos registró 26 casos confirmados de hantavirus durante 2023, acumulando 890 contagios desde que comenzó oficialmente la vigilancia epidemiológica nacional en 1993.

Hantavirus (Arman Onal / Anadolu via AFP / Anadolu via AFP)

Mientras tanto, el crucero MV Hondius continúa rumbo hacia Islas Canarias, donde autoridades españolas preparan protocolos especiales de evacuación sanitaria para pasajeros y tripulación durante los próximos días.