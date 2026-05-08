La directora de preparación para epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria van Kerkhove, pidió calma ante el reciente brote internacional de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius.

Durante una conferencia de prensa, van Kerkhove subrayó que el actual brote “no es SARS-CoV-2 ni el inicio de una pandemia de COVID”, descartando escenarios similares globales.

La OMS reconoció que el brote es grave por los fallecimientos registrados, aunque insistió en que el riesgo de contagios masivos entre la población general permanece considerado reducido.

OMS explica diferencias entre el hantavirus y el Covid-19

La comparación entre ambos virus surgió por la rápida atención internacional generada tras detectarse contagios relacionados con pasajeros europeos que viajaban previamente en el crucero MV Hondius.

Especialistas recordaron que el Covid-19 se propagaba fácilmente mediante aerosoles respiratorios cotidianos, incluyendo conversaciones, espacios cerrados concurridos y contactos breves sostenidos durante actividades diarias comunes.

En contraste, el hantavirus suele transmitirse principalmente por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados, especialmente mediante partículas contaminadas suspendidas en ambientes cerrados.

OMS confirma ocho casos de hantavirus tipo Andes y alerta por su detección (@DrTedros)

La variante investigada actualmente corresponde al Andes virus, una cepa sudamericana considerada excepcional porque puede presentar transmisión entre personas bajo condiciones extremadamente específicas y limitadas clínicamente.

Autoridades sanitarias explicaron que los contagios humanos documentados históricamente ocurrieron entre familiares, parejas o personal médico expuesto durante contactos prolongados y cercanos con pacientes infectados.

Los expertos indicaron que todavía no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida similar al coronavirus, debido a que el hantavirus requiere circunstancias epidemiológicas considerablemente menos frecuentes para propagarse.

La OMS también destacó que los síntomas graves suelen desarrollarse rápidamente, facilitando aislamiento médico temprano y rastreo epidemiológico más preciso entre contactos estrechos relacionados con pacientes confirmados.

Por ahora, autoridades internacionales mantienen vigilancia sobre pasajeros y contactos asociados directamente al crucero, reiterando que el riesgo para la población general continúa considerado bajo.