La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tiene en sus sospechas la pista sobre el contagio humano de hantavirus en el crucero que se encuentra varado frente a la costa de Cabo Verde.

Pues en la hipótesis de la OMS el contagio no se produjo dentro del crucero, sino un pasajero previamente con hantavirus fue quien lo propagó al subir a la embarcación.

Esto con el sustento a la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, precisó la OMS.

Contagio humano de hantavirus no fue en el crucero, un pasajero lo portaba previo a subir a la embarcación: OMS

En conferencia de prensa la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove apuntó que ya se tiene una sospecha sobre el contagio de hantavirus en el crucero de Cabo Verde.

Contagio de hantavirus del cual la OMS apuntó que este no fue incubado en el embarcación, sino un pasaje fue quien lo tenía y lo propagó en el crucero.

“Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco”. Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS

Ante ello, la experta de la OMS explicó que la hipótesis es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros.

Además de que Van Kerkhove también recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores, por lo que “también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos”.

The World Health Organisation says there are no rats on board the MV Hondius cruise ship after an outbreak of hantavirushttps://t.co/PAiZ4D1jU3



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OMS lleva medidas sanitarias para evitar la propagación de hantavirus en el crucero

Hasta ahora el brote infeccioso de hantavirus ha causado tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación en la costa de Cabo Verde.

Entre las sospechas de contagio por hantavirus se tiene a seis o siete detectados, los cuales se encuentran bien por ahora, detalló la OMS.

Asimismo, la OMS también ha iniciado el rastreo de contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus.

Sin embargo, la OMS pide tener calma, pues la transmisión de persona a persona es poco común, por lo que el riesgo para la población general es bajo debido a es una enfermedad que generalmente se transmite por roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva.