La farmacéutica estadounidense Moderna informó investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, proyecto iniciado antes del brote detectado recientemente en el crucero MV Hondius.

La empresa explicó que los trabajos preclínicos avanzan junto al Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, aunque todavía permanecen en fase inicial experimental.

El anuncio ocurrió mientras autoridades sanitarias mantienen vigilancia internacional por el brote de hantavirus en crucero, evento relacionado con tres fallecimientos y contagios detectados en pasajeros europeos.

Moderna acelera investigaciones tras brote internacional de hantavirus

Moderna detalló que también colabora con el Centro de Innovación de Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea para estudiar posibles mecanismos de inmunización.

La compañía indicó mediante un comunicado que estas investigaciones buscan fortalecer estrategias contra enfermedades infecciosas emergentes, aunque todavía no existe una fecha estimada para ensayos clínicos humanos.

Vacuna (Freepick)

Tras difundirse el anuncio sobre la posible vacuna contra el hantavirus, las acciones de Moderna repuntaron más de 14% en la Bolsa de Nueva York durante la jornada.

El valor bursátil de la farmacéutica alcanzó los 55.50 dólares por acción, impulsado por expectativas de inversionistas sobre futuros avances médicos relacionados con enfermedades infecciosas emergentes.

Especialistas internacionales señalaron que el riesgo de propagación masiva continúa considerado bajo, debido a que el hantavirus requiere contactos cercanos y prolongados para eventuales contagios humanos.

Las autoridades sanitarias investigan particularmente la cepa Andes virus, variante asociada históricamente con contagios interpersonales limitados registrados principalmente en regiones de Sudamérica durante brotes anteriores.

Por ahora, organismos internacionales mantienen seguimiento epidemiológico sobre pasajeros, tripulantes y contactos cercanos vinculados directamente con el crucero MV Hondius y sus desplazamientos posteriores internacionales.

Muertes y contagios relacionados con el brote de hantavirus

Las autoridades sanitarias mantienen actualizadas las investigaciones relacionadas con contagios y fallecimientos detectados tras el brote surgido en el crucero MV Hondius durante abril.

1 neerlandés falleció a bordo del crucero; es considerado el caso índice relacionado directamente con el brote internacional investigado

1 mujer neerlandesa (esposa del primer caso) murió en Johannesburgo tras evacuación médica; autoridades investigan posibles contagios durante vuelos posteriores relacionados indirectamente con pasajeros

1 pasajera alemana falleció durante el trayecto vinculado al crucero MV Hondius, según reportes sanitarios internacionales preliminares

Reino Unido confirmó 2 contagios relacionados con pasajeros del crucero y mantiene otro caso sospechoso bajo investigación epidemiológica

Suiza reportó 1 contagio confirmado en Zúrich correspondiente a un pasajero que desembarcó previamente del barco investigado

Hasta ahora, todos los casos confirmados y sospechosos conservan relación epidemiológica con el crucero MV Hondius y no existen contagios comunitarios independientes oficialmente detectados fuera del brote.