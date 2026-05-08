Las alertas sanitarias por hantavirus ya alcanzaron a Europa, pues autoridades del Reino Unido confirmaron un nuevo caso sospechoso en un ciudadano británico.

Mientras que en España se investiga a una mujer en Alicante que habría tenido contacto indirecto con una pasajera fallecida por el hantavirus y se habría contagiado durante el brote registrado en el crucero MV Hondius.

Reino Unido confirma un tercer caso sospechoso de hantavirus

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó que un tercer ciudadano británico presentó síntomas compatibles con hantavirus tras estar vinculado al brote del MV Hondius.

El caso fue detectado de contagio humano por hantavirus fue en Tristan da Cunha, un territorio británico en el Atlántico Sur.

De acuerdo con reportes oficiales, otros dos británicos ya habían sido identificados previamente como casos relacionados con el contagio de hantavirus en el crucero.

Uno de ellos permanece hospitalizado en Johannesburgo, Sudáfrica; otro recibe atención médica en Países Bajos.

Las autoridades británicas pidieron aislamiento preventivo y seguimiento médico para los pasajeros expuestos, debido a que la variante Andes puede transmitirse entre personas en casos excepcionales.

Personal médico atendiendo hantavirus del crucero MV Hondius. (Peter Dejong/AP / AP)

España investiga posible contagio de hantavirus en Alicante

Por su parte, en España, el Gobierno confirmó la investigación de un caso sospechoso en Alicante: se trata de una mujer que compartió vuelo con una pasajera que posteriormente murió por hantavirus en Johannesburgo tras abandonar el crucero.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, detalló que la paciente permanece bajo observación mientras se realizan pruebas para confirmar o descartar la infección por hantavirus.

Además, 14 pasajeros españoles aceptaron permanecer en cuarentena preventiva tras regresar del barco MV Hondius que ha presentado estos casos iniciales de hantavirus y por el cual, la OMS ha estado en vigilancia constante.

España también coordina con otros países europeos la repatriación y seguimiento sanitario de más de cien pasajeros de distintas nacionalidades que viajaban a bordo del MV Hondius con hantavirus.

OMS asegura que pese a ser cepa Andes, el riesgo por hantavirus es bajo para la población

La OMS reiteró que el riesgo para la población general sigue siendo “extremadamente bajo”, aunque mantiene vigilancia epidemiológica debido a la capacidad de transmisión limitada de la cepa Andes de hantavirus.

El brote internacional, relacionado con la cepa Andes del hantavirus, ha dejado al menos tres muertos y varios contagios confirmados entre pasajeros del crucero que zarpó desde Sudamérica y actualmente permanece bajo vigilancia sanitaria internacional.

La OMS reveló que mantiene el monitoreo de contactos en distintos países europeos en donde el crucero infectado con el hantavirus hizo escalas en al menos 12 países del continente.