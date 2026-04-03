El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a agitar el tablero en medio de las tensiones de la guerra con Medio Oriente, pues ahora el mandatario propone abrir el Estrecho de Ormuz y controlar el petróleo.

Esto pese a que hace unos días Trump aseguró que ya no haría nada al respecto sobre Ormuz, reclamando a países tomar por su cuenta el petróleo y sin ayuda de Estados Unidos.

Abrir Ormuz y controlar el petróleo es la nueva propuesta de Donald Trump

A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump volvió a agitar el tablero de la tensión política y económica mundial en el marco de la guerra con Irán.

Luego de que sin más Trump dijo que pondría fin al control de Ormuz y el petróleo de Irán, habiendo por sí mismo la ruta marítima, lo cual le resulta muy “fácil” para Estados Unidos.

Y haciéndose del control de Ormuz, pero también del petróleo “con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el Estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna ¿Sería un éxito para el mundo?”, aseguró Trump.

Trump agita el tablero: propone abrir Ormuz y controlar el petróleo (Especial )

Trump se contradice: primero dijo que no y ahora sí está interesado en Ormuz

La propuesta de abrir Ormuz y controlar el petróleo de parte de Trump, parece contradecir a sus anteriores declaraciones donde aseguraba que no era su asunto.

Pues en un reclamo a los países que no quisieron aliarse en contra de Irán, el presidente Trump les exigió buscar su propio petróleo o hasta comprarle a Estados Unidos.

Así como en otras declaraciones, Trump apuntó que “no era asunto nuestro” garantizar la seguridad del transporte marítimo a través de esa vía de Ormuz