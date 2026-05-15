Donald Trump aclaró que si Xi Jinping, el presidente de China, se refirió a un “declive” en Estados Unidos, era en referencia a lo que Joe Biden hizo en su gobierno.

Según Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el país está teniendo un “increíble ascenso”, y además aseguró que su relación con China es “más sólida y mejor que nunca”.

Donald Trump asegura que el declive que Xi Jinping mencionó en Estados Unidos fue por Biden

El presidente de Estados Unidos hizo un post aclaratorio por Truth Social, donde aseguró que las palabras de Xi Jinping sobre un “declive” en el país no corresponden a sus acciones como mandatario.

Según Donald Trump, el presidente de China se refirió al “declive” sin aclarar que sus argumentos eran en referencia al gobierno de Joe Biden en Estados Unidos.

Asimismo, el actual presidente aseguró que Biden apostó por políticas de inclusión, migración y tratos comerciales que solo le hicieron daño a Estados Unidos.

“Nuestro país sufrió enormemente con las fronteras abiertas, los altos impuestos, la legalización de las personas transgénero, la participación de hombres en deportes femeninos, la diversidad, la equidad y la inclusión, los pésimos acuerdos comerciales, la delincuencia desenfrenada, ¡y mucho más!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por otra parte, engrandeció las acciones que él ha hecho por Estados Unidos, hablando de la milicia, planes de jubilación y sobre todo calificando su administración de llevar un “increíble ascenso” para el país.

Esto siempre subrayando que Xi Jinping no se refería a su gobierno como declive, sino al de Joe Biden.

“El presidente Xi no se refería al increíble ascenso que Estados Unidos ha mostrado al mundo durante los 16 espectaculares meses de la administración Trump (...) De hecho, el presidente Xi me felicitó por tantos éxitos tremendos en tan poco tiempo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Incluso Trump aseguró que coincide con Jinping, confirmando que hace dos años “éramos, de hecho, una nación en decadencia”.

Donald Trump habla de los dichos de Xi Jinping sobre un declive en Estados Unidos. (@realDonaldTrump)

Donald Trump habla de los dichos de Xi Jinping sobre un declive en Estados Unidos. (@realDonaldTrump)

Donald Trump aclaró un argumento de Xi Jinping que nadie escuchó

El presidente de Estados Unidos, aseguró que Xi Jinping refirió a un “declive” en el país, pero un reportero le explicó que nadie escuchó esta declaración por el presidente de China.

Sin embargo, Trump se deslindó de esto y argumentó que o fue Xi Jinping u otra persona quien calificó así a Estados Unidos, por ello aclaró que eso pasó con Joe Biden, no en su gobierno.