Marco Rubio, secretario de Estado, asegura que la política de Estados Unidos hacia Taiwán sigue sin cambios tras la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

“La política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy” Marco Rubio

Esto pese a las advertencias del mandatario chino Xi Jinping, quien calificó el tema como una línea roja que podría generar conflictos entre Estados Unidos y China.

Marco Rubio: postura de Estados Unidos respecto a Taiwán se mantiene sin cambios

Marco Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con las políticas actuales hacia Taiwán y aseguró que se mantienen sin variaciones.

Marco Rubio Estados Unidos (Alex Brandon / AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos reveló que China planteó el asunto de Taiwán durante la reunión de Donald Trump con Xi Jinping, pero ellos dieron su posición y siguieron con otros temas.

“El tema fue planteado. Ellos siempre lo plantean por su parte. Nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a los demás temas” Marco Rubio

Marco Rubio enfatizó que el uso de la fuerza por parte de China en Taiwán para una posible reunificación sería un error con graves consecuencias globales.

Aunque el gobierno chino insistió en detener la venta de armamento a la isla, Marco Rubio aclaró que tales decisiones dependen exclusivamente de la administración estadounidense y el Congreso.

Esta fue la advertencia de Xi Jinping a Donald Trump sobre Taiwán

Durante la cumbre celebrada en Pekín en mayo de 2026, el mandatario chino Xi Jinping lanzó advertencias significativas sobre la gestión de Taiwán.

Y es que la calificó como el “asunto más importante” de la relación bilateral entre China y Estados Unidos.

Xi advirtió directamente al presidente Donald Trump que una “mala gestión” o un manejo inadecuado del tema de Taiwán podría llevar a ambas naciones a un “choque” o incluso a un “conflicto”.

Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China (Susan Walsh / AP)

Según informes de la agencia estatal Xinhua, el líder chino señaló que, si el asunto no se trata correctamente, la relación bilateral se pondría en “gran peligro”.

Esto luego de que Estados Unidos le vende armamento a Taiwán, aunque no lo reconoce oficialmente como país.

Xi Jinping afirmó de manera contundente que la “independencia taiwanesa” y la paz en el estrecho de Formosa son conceptos “incompatibles”.

Y reiteró que el gobierno de China considera a la isla como una “parte inalienable” de su territorio y que su objetivo es la “reunificación”, idealmente de forma pacífica, aunque sin descartar el uso de la fuerza si fuera necesario.

Hasta el momento, no habría constancia de la respuesta de Donald Trump ante esta advertencia.