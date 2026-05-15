Donald Trump dijo estar de acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, al asegurar que Estados Unidos se encontraba en pleno declive antes de que él regresar a la presidencia del país.

"Cuando el presidente Xi se refirió con tanta elegancia a Estados Unidos como una nación en decadencia, aludía al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años del adormilado Joe Biden y su administración, y en ese sentido, tenía toda la razón" Donald Trump

Por medio de un mensaje que compartió en su plataforma, Truth Social, Donald Trump aseguró que la crítica que lanzó Xi Jinping no alude al estado actual que guarda la nación.

De la misma forma, el mandatario aprovechó para criticar a su antecesor Joe Biden, pues dijo que el país sufrió 4 años bajo su gobierno ante una serie de elementos que lo afectaron.

Donald Trump da la razón a Xi Jinping, pues asegura que Estados Unidos estaba en declive

El miércoles 13 de mayo, el presidente de China, Xi Jinping, declaró durante un evento en Pekín que Estados Unidos se encuentra en medio de un periodo de decadencia y declive.

Ante ello, Donald Trump dijo en su mensaje que coincide con Xi Jinping, pues señalar que Estados Unidos sí vivió un periodo de declive, pero aseveró que esa etapa quedó atrás con su regreso.

Al hablar del tema, Trump afirmó que los dichos del presidente de China no son una crítica para él, pues aseveró que su homólogo lo felicitó por los logros que ha obtenido en 16 meses de gestión.

“El presidente Xi no se refería al increíble ascenso que Estados Unidos ha mostrado al mundo durante los 16 espectaculares meses de la administración Trump” Donald Trump

En ese sentido, aseveró que Estados Unidos pasó de la decadencia a convertirse en la nación más pujante del mundo, atribuyendo ese cambio a las políticas implementadas durante su administración.

Entre los puntos mencionados, resaltó máximos históricos en los mercados bursátiles, inversiones extranjeras récord y un mercado laboral con más personas trabajando que nunca antes.

Donald Trump y Xi Jinping (DILARA IREM SANCAR / Anadolu via AFP)

Trump aprovechó para lanzarse contra Joe Biden

Al expresar que está de acuerdo con Xi Jinping por la crítica que lanzó contra Estados Unidos, el presidente Donald Trump aprovechó para lanzarse en contra de Joe Biden, su predecesor.

Lo anterior debido a que en su publicación, el mandatario acusó que durante los 4 años de gobierno del demócrata, se concretaron diversas acciones y medidas que afirmó, afectaron al país:

Fronteras abiertas

Altos impuestos

Legalización de las personas transgénero

Participación de hombres en deportes femeninos

Diversidad

Equidad e inclusión

Acuerdos comerciales negativos

Delincuencia desenfrenada