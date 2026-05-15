Un video viral muestra la supuesta curiosidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien intentaría leer un cuaderno del presidente chino Xi Jinping.

El video muestra cómo Donald Trump abre una carpeta que habría dejado en su lugar el presidente chino Xi Jinping durante una cena en la gira de Estado que Trump hace por China.

El hecho fue enmarcado en la cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, donde Trump alcanza a darle vuelta a una hoja y vuelve a cerrar el cuaderno o carpeta.

¿Noticia falsa sobre Donald Trump en China?

En redes sociales algunos opinan que en realidad se trataba de su propia carpeta y no de un cuaderno olvidado de Xi Jinping.

Fotos muestran que la supuesta misma carpeta es llevada al estrado por Donald Trump pues ahí estaba su discurso.

Cuaderno de Xi Jinping en realidad sería carpeta de Trump

De acuerdo con videos de redes sociales se trataría de un video falso, el cual fue compartido inicialmente por una cuenta rusa.

Otras cuentas más señalaron que se trata de una carpeta con logos de la Casa Blanca, por lo cual Trump no habría echado un vistazo en el cuaderno de Xi Jinping sino en su propio discurso.

Donald Trump hace una gira de trabajo a China acompañado de 12 grandes empresarios, la cual culmina este 15 de mayo y en la que se han abordado temas de comercio, el conflicto internacional en Irán, entre otros.