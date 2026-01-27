Gustavo Petro consiguió una visa temporal para poder viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán para bajar las asperezas de los últimos meses.

Gustavo Petro obtiene visa temporal para reunión con Donald Trump en Estados Unidos

Se prevé que Gustavo Petro y Donald Trump se reúnan el próximo martes 3 de febrero a las 11 de la mañana en Washington D.C.

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro (Pedro Anza / Cuartoscuro / Pedro Anza)

De acuerdo con el medio Caracol, para esta reunión el presidente de Colombia Gustavo Petro habría obtenido una visa temporal para poder viajar a Estados Unidos.

La visa temporal a Gustavo Petro solo tendrá validez mientras el presidente de Colombia se encuentre en Estados Unidos para esta reunión.

No solo Gustavo Petro, su canciller Rosa Villavicencio también habría obtenido una visa temporal para poder acudir a esta visita de Estado.

El medio señaló que la comitiva presidencial estará integrada por:

Raúl Moreno, jefe del Gabinete

Andrés Hernández, asesor de comunicaciones

Cinco periodistas

Se desconoce si el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también tiene la visa estadounidense revocada, asistirá a la reunión con Donald Trump.

Se prevé que reunión de Gustavo Petro y Donald Trump baje las tensiones entre Colombia y Estados Unidos

Cabe recordar que fue en septiembre pasado cuando la administración de Estados Unidos le revocó su visa a Gustavo Petro.

Esto luego de que el presidente de Colombia participó en una manifestación en Nueva York en contra de Israel y el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Además, instó a los militares estadounidenses a desobedecer las órdenes de Donald Trump.

Tras la decisión de la administración de Estados Unidos, la canciller Rosa Villavicencio decidió renunciar de manera “irrevocable” a su visa en solidaridad con Gustavo Petro.

Con la reunión entre Donald Trumo y Gustavo Petro se espera que se baje la tensiones entre ambos países.

Cabe recordar que el primer acercamiento entre Donald Trumo y Gustavo Petro se realizó en enero cuando ambos sostuvieron una llamada telefónica.

Donald Trump adelantó que tenía planeado una reunión en persona con Gustavo Petro en Estados Unidos.

De acuerdo con Donald Trump, uno de los temas centrales de su reunión con Gustavo Petro será la necesidad de “ prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos ”.