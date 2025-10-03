El presidente de Rusia, Vladimir Putin, opinó este jueves 2 de octubre de 2025 sobre el significado del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos.

En su opinión, este hecho es el reflejo de una “profunda grieta” en la sociedad estadounidense, así como una tragedia para la familia de Charlie Kirk.

“Esta es una atrocidad repugnante, especialmente porque se transmitió en vivo. Todos lo vimos. Fue realmente horrible”, dijo Vladimir Putin.

Vladimir Putin opina sobre el significado del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos

Según informó el medio Reuters, el presidente Vladimir Putin abordó el asesinato de Charlie Kirk en una reunión con el Club de Discusión Valdai en Sochi.

“Lo que sucedió es un reflejo de una profunda división dentro de la sociedad”, sentenció Vladimir Putin sobre los hechos ocurridos en la Universidad del Valle de Utah.

Homicidio agravado

Obstrucción y manipulación de testigos

Hasta la publicación de esta nota, Tyler Robinson enfrenta la pena de muerte, en tanto que su defensa busca evadir la pena capital.