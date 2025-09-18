El presidente Donald Trump anunció este miércoles 17 de septiembre a través de redes sociales que designará a ANTIFA como una organización terrorista en Estados Unidos; los detalles.
Donald Trump había adelantando de designar a ANTIFA como una organización terrorista desde hace un par de días y señaló que hay más grupos que se podrán categorizar de esta manera.
Donald Trump lanza anuncia designación de ANTIFA como organización terrorista
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó en redes sociales su decisión de nombrar a ANTIFA como una “gran organización terrorista”, a la que calificó como “un desastre enfermo”.
ANTIFA es un movimiento político antifascista y antirracista de Estados Unidos que está conformado por varios grupos autónomos que se caracterizan por ser de extrema izquierda.
“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que designo a ANTIFA, UN DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y DE IZQUIERDA RADICAL, COMO UNA GRAN ORGANIZACIÓN TERRORISTA”.Donald Trump en redes sociales
Estados Unidos investigará a financiadores de ANTIFA por recomendación de Donald Trump
En su mensaje en su red social, además de la designación de ANTIFA como organización terrorista, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia contra las personas que financian este movimiento.
Donald Trump dijo que recomendaría a las autoridades de Estados Unidos que investiguen “a fondo” a las personas que financian ANTIFA y las inundaciones se realizarán con “los más altos estándares y prácticas legales.
“También recomendaré encarecidamente que quienes financian a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. ¡Gracias por su atención a este asunto!"Donald Trump en redes sociales