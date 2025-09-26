El presidente Donald Trump firmó el jueves 25 de septiembre una orden contra el terrorismo doméstico y la izquierda radical en Estados Unidos para combatir a movimientos como Antifa.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump aprobó la creación de un nuevo grupo operativo para combatir el terrorismo doméstico y calificó como grupos criminales a la izquierda radical.

Donald Trump designará a ANTIFA como organización terrorista. (Redes sociales)

De acuerdo con la información, este nuevo grupo operativo de Estados Unidos estará integrado por diferentes agencias federales y le harán frente a grupos terroristas como Antifa.

La orden de Donald Trump argumenta que la violencia política en Estados Unidos no se da por los incidentes aislados, sino por las “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización y amenazas”.

Bajo este argumento, el gobierno de Estados Unidos comenzará a perseguir a los grupos que, a consideración de Donald Trump, fomenten el terrorismo doméstico y la izquierda radical.