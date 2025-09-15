El presidente Donald Trump anunció este lunes 15 de septiembre que podría catalogar a Antifa como grupo terrorista en Estados Unidos, esto luego del asesinato del activista Charlie Kirk.

Charlie Kirk, activista pro Donald Trump, fue víctima de un atentado directo el pasado miércoles 10 de septiembre durante un evento y se informó que el presunto asesino era antifacista.

Antifa sería un grupo de extrema izquierda, antifascista y antirracista de Estados Unidos y, tras el asesinato de Charlie Kirk, el presidente Donald Trump estaría considerado nombrarlo como terrorista.

Charlie Kirk (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Donald Trump catalogará a Antifa como grupo terrorista, tras asesinato de Charlie Kirk

Tras darse a conocer que el presunto asesino de Charlie Kirk llevaba consigo mensajes antifascistas, Donald Trump estaría considerando nombrar a Antifa como grupo terrorista en Estados Unidos.

Pese a que no se ha identificado al presunto asesino del activista Charlie Kirk como parte del movimiento político Antifa, Donald Trump dijo que este grupo antifacista es peligroso, pues incita a la violencia.

Asimismo, el presidente Donald Trump estaría anticipando un plan para acabar contra Antifa y otras agrupaciones miembros de una red generalizada de radicales de corriente de izquierda.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que podría considerar la posibilidad de declarar a Antifa y otros movimientos de izquierda como grupos terroristas.

Donald Trump dijo que sí declararía a Antifa como grupo terrorista pues “es terrible”, sin embargo, señaló que tendría que tener el apoyo del gabinete, empezando con la fiscal general Pam Bondi.

“Es algo que haría, sí, si tuviera el apoyo de la gente que está aquí. Creo que empezaría por Pam (Bondi). Si me lo permiten, lo haría al 100 % y con otros (grupos) también, por cierto. Pero en todo caso Antifa es terrible”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese al interés del presidente Donald Trump de designar a Antifa como grupo terrorista, ex perros y funcionarios de Estados Unidos han señalado la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.