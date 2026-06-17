Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz reabrirá totalmente este viernes tras la firma de un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto.

Según Donald Trump, el pacto ya fue acordado entre ambas partes y será formalizado en Ginebra, marcando un avance relevante para la estabilidad regional.

La reapertura de esta estratégica vía marítima ocurre mientras Washington y Teherán preparan nuevas negociaciones sobre sanciones económicas y actividad nuclear.

Acuerdo abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán

Durante declaraciones previas a una reunión internacional, Trump sostuvo que las conversaciones recientes permitieron mejorar significativamente la relación diplomática entre Estados Unidos e Irán.

El mandatario también aseguró que embarcaciones petroleras ya comenzaron a transitar nuevamente por rutas consideradas seguras, reactivando gradualmente el comercio en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Por su parte, autoridades iraníes señalaron que las negociaciones técnicas deberán desarrollarse durante los próximos 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.

La cancillería iraní expresó además su interés en que un eventual pacto final reciba respaldo formal del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance explicó que el alivio de sanciones dependerá del cumplimiento verificable de compromisos relacionados con materiales nucleares.

Vance también indicó que Washington espera mantener abierto el paso marítimo sin peajes , aunque Irán sostuvo que cobrará determinados servicios operativos en la zona.

Tras el anuncio, varios buques petroleros y cargueros atravesaron sin incidentes el estrecho de Ormuz que conecta los golfos Pérsico y de Omán, según reportes oficiales.

El entendimiento fue celebrado por dirigentes iraníes, quienes calificaron el acuerdo como un avance importante, mientras ambas partes buscan consolidar una paz duradera.