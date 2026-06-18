El presidente Donald Trump ordenó el levantamiento del bloqueo marítimo a Irán tras la firma del acuerdo que busca poner fin a la guerra y reducir tensiones regionales.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron que la medida entró en vigor este jueves y permite nuevamente el tránsito comercial hacia puertos iraníes a través del estrecho de Ormuz.

El anuncio fue realizado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que aseguró que la decisión responde a los compromisos establecidos en el reciente memorando firmado con Teherán.

Estados Unidos mantiene vigilancia tras reapertura del estrecho de Ormuz

El Centcom informó que las fuerzas estadounidenses ya no impiden la navegación de embarcaciones comerciales con destino u origen en territorio iraní.

La medida forma parte de los compromisos incluidos en el memorando de entendimiento, suscrito electrónicamente por Washington y Teherán durante esta semana.

Irán amenaza con cerrar nuevamente el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos continúa con su bloqueo naval (Ali Haider / EFE)

Aunque las operaciones de bloqueo concluyeron oficialmente, el organismo indicó que grandes embarcaciones militares permanecerán desplegadas para supervisar el cumplimiento del acuerdo.

Según las autoridades estadounidenses, la presencia naval busca garantizar que todas las disposiciones pactadas continúen vigentes durante la etapa inicial de implementación.

Desde el inicio del bloqueo, ordenado el 13 de abril, las fuerzas estadounidenses desviaron 142 buques comerciales e inhabilitaron otros 9 por incumplimientos.

Uno de los principales efectos del acuerdo es la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde circula alrededor del 20 % del petróleo mundial.

El documento también contempla el cese de hostilidades en diversos frentes regionales, incluido el conflicto relacionado con Hezbolá en territorio libanés.

Además, ambas naciones disponen de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que aborde el programa nuclear iraní, sanciones económicas y fondos congelados.