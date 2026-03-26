Nicolás Maduro enfrenta nuevos procesos judiciales en Estados Unidos, según anunció Donald Trump desde la Casa Blanca.

“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados…” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos aseguró que el expresidente de Venezuela, capturado en Caracas el 3 de enero de 2026, “era un gran traficante de drogas” y adelantó que podría enfrentar más juicios además de los actuales cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas.

Nicolás Maduro comparece este 26 de marzo en una corte de Nueva York junto a Cilia Flores, en su segunda audiencia.

Trump espera castigo contra Maduro por migración venezolana a Estados Unidos

Donald Trump dijo que espera que Nicolás Maduro sea juzgado por haber “vaciado sus cárceles en nuestro país” en referencia a la migración venezolana a distintos países, incluido Estados Unidos.

“Espero que esa acusación sea presentada en algún momento. Debería saberlo” Donald Trump

El presidente de Estados Unidos dijo que espera que Maduro sepa que enfrentará otros procesos, aunque prometio que se garantizan juicios justos.

Maduro comparece en corte de Nueva York

Esta es la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura en Caracas, Venezuela, el 3 de enero.

Los cargos contra Nicolás Maduro son:

Narcoterrotismo

Conspiración para importación de cocaína

Posesión de ametralladoras

Conspiración para la tenencia de armas

Cabe recordar que en la primera comparecencia de Nicolás Maduro se considero aún presidente de Venezuela y prisionero de guerra.