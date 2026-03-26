Defensa de Nicolás Maduro pidió que se desestimara la acusación de narcotráfico contra el expresidente de Venezuela, pero el juez lo negó.

El rechazo al delito de narcotráfico congela las cuentas de Nicolás Maduro, para financiar a su representante legal Barry J. Pollack, con dinero del gobierno de Venezuela.

Nicolás Maduro sí será juzgado por narcotráfico

Tras 70 minutos de la segunda audiencia contra Nicolás Maduro, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó no admitir el cargo por narcotráfico.

Los argumentos dados por el fiscal Kyle Wirshba y el abogado del expresidente Venezolano frente al juez, dejaron en evidencia que no planea desestimar el narcotráfico a Maduro.

Se manifiestan en Nueva York contra Nicolás Maduro ante su segunda audiencia. (Michael M. Santiago/AFP / Getty Images via AFP)

Desde la segunda audiencia que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tuvo en la corte federal en Nueva York, la defensa del venezolano intentó quitar el cargo de narcotráfico bajo el argumento de la liberación de recursos financieros del expresidente, pero no funcionó.

Explicando la imposibilidad que Nicolás Maduro tiene para acceder a su dinero y el del gobierno de Venezuela para pagar los honorarios a su abogado, Pollack apuntó que la única alternativa sería la desestimación.

Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein se negó diciendo “eso es algo que no voy a hacer”, llevando a que la audiencia terminara argumentando que vería las alternativas en privado.

El que el dinero de Nicolás Maduro esté congelado es por la acusación de narcotráfico que lleva a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) a retener sus ingresos.

Ante ello, Pollack buscó que el cargo se desestimara, argumentando que el venezolano tenía derecho a una defensa apropiada y que de brindarle un abogado mediante la Corte, implicaría exceso de gasto a Estados Unidos, mismo que él país se negó a costear.

Estados Unidos podría brindar permiso especial a Nicolás Maduro para dejar el delito de narcotráfico

Nicolás Maduro sigue con el delito de narcotráfico, lo que conlleva que la OFAC tenga congelados sus bienes. Sin embargo, Estados Unidos podría hacer una excepción con el venezolano.

Según un reporte de Julián Mazoy de SDPNoticias, aunque la ley en Estados Unidos prohíbe la liberación de recursos por la OFAC hasta que se demuestre la inocencia del acusado, el país podría hacer una excepción con tal de que Maduro pueda pagarle a Pollack, pero se sostenga el delito de narcotráfico.