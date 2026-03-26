El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores enfrentarán este jueves 26 de marzo su segunda audiencia en Estados Unidos, tras ser detenidos en Caracas en enero de 2026.

La comparecencia se llevará a cabo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Alvin Hellerstein revisará los cuatro cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas que pesan contra Nicolás Maduro, así como las acusaciones similares contra Cilia Flores.

La defensa de Cilia Flores y su esposo busca la desestimación del caso, aunque expertos anticipan pocas probabilidades de éxito.

Cilia Flores y Maduro en audiencia (Redes sociales)

Maduro y Cilia Flores encararán segunda audiencia en Estados Unidos el 26 de marzo

El 5 de enero de 2026, a tan solo 2 días de ser detenidos durante un operativo en la ciudad de Caracas, Nicolás Maduro y Cilia Flores acudieron a su primera audiencia en Estados Unidos.

En seguimiento al proceso que se abrió en contra de ambos, el ex presidente y su cónyuge comparecerán de nueva cuenta el jueves 26 de marzo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

En la segunda audiencia que está programada para iniciar a las 10:00 horas (hora local), el juez federal Alvin Hellerstein revisará las acusaciones contra Maduro que la Fiscalía Federal le imputa por 4 cargos:

Conspiración para cometer narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer dicho armamento

En lo que corresponde al caso específico de Cilia Flores, las autoridades han revelado que los delitos por los que se le señala son similares, pues están relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Defensa de Maduro y Cilia Flores buscará desestimación del caso

En paralelo, reportes periodísticos revelaron que la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presentó una moción con la que se busca que el juez desestime el caso que se abrió en contra de ambos.

Al respecto, se indica que los abogados argumentan que se incurrió en una violación al proceso judicial, pues denuncian que se omitió el derecho de elección de defensa para el ex presidente.

Cilia Flores junto a su esposo Nicolás Maduro (@ConCiliaFlores / Red Social X)

Lo anterior debido a que aseguran que se violó el derecho constitucional de Maduro y Cilia Flores de contar con el abogado de su elección por las restricciones financieras que se les impusieron.

Sin embargo, dado que el proceso de presentación de pruebas continúa en curso, trasciende que es poco probable que el juez dé entrada a la moción que presentó​ la defensa.