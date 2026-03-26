El jueves 27 de marzo se celebrará en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Julián Mazoy estará presente.

“Aquí vamos a estar cubriendo en un espacio reservado para periodistas (...) para contarle de primera mano para SDPnoticias qué es lo que sucede en la audiencia del siglo” Julián Mazoy

Así lo dio a conocer el propio periodista de SDPnoticias en un video que compartió en redes, en el que destacó que ya se encuentra en Nueva York para realizar la cobertura.

Cabe destacar que en la audiencia se continuará con el desahogo de pruebas contra el expresidente y se revisará la moción que su defensa presentó en busca de anular el caso.

🚨 MAÑANA ES LA AUDIENCIA DEL SIGLO



En @sdpnoticias tenemos la cobertura garantizada de la audiencia de Nicolás Maduro.



No se pierdan el contenido. pic.twitter.com/Py0jbluj9v — Julián Mazoy (@MazoyJulian) March 25, 2026

Julián Mazoy estará presente en la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

Tras la audiencia inicial del 6 de enero en la que Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables, el jueves 27 de marzo se celebrará la segunda sesión judicial.

Como parte de un grupo exclusivo de periodistas que lograron acreditarse, Julián Mazoy, de SDPnoticias, estará presente en la segunda audiencia en Nueva York.

Al respecto, el comunicador resaltó que al espacio para medios de comunicación en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York consiguieron acceder no más de 25 periodistas, entre ellos él.

“Vamos a estar cubriendo en un espacio reservado para periodistas, un espacio de 20-25 personas nada más, que caben sin cámaras, para contarle de primera mano para SDPnoticias qué es lo que sucede en la audiencia del siglo.” Julián Mazoy

En el video que publicó en X, Julián Mazoy recordó que los comunicadores que entren a la audiencia no podrán ingresar cámaras, pues al tratarse de un tribunal judicial el protocolo así lo establece.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la segunda audiencia de Maduro iniciará a las 09:00 horas (hora local), es decir las 11:00 horas del centro de México.

Nicolás Maduro enfrentará segunda audiencia en Nueva York

En seguimiento al proceso judicial contra Nicolás Maduro, que fue detenido el 3 de enero, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York realizará el 27 de marzo la segunda audiencia contra el ex presidente.

Dado el contexto y desarrollo que el procedimiento ha tenido hasta el momento, se espera que los puntos primordiales de la sesión sean los siguientes:

Desahogo de pruebas en contra de Maduro y Cilia Flores por los cargos de narcotráfico, delitos de armas, lavado de dinero y narcoterrorismo

Revisión de la moción de desestimación del caso presentada por la defensa, que argumenta supuestas violaciones a derechos debido al bloqueo de fondos para costear abogados