La oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló detalles de una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este 9 de julio.

En la llamada, Donald Trump informó sobre movimientos marítimos en el Golfo, mientras Netanyahu señaló las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien criticó por sus posturas contra Israel.

Ambos mandatarios acordaron mantener una coordinación continua en diversos sectores y preparar un encuentro personal en Estados Unidos, aunque aún sin fecha definida en el calendario.

La crítica de Netanyahu a Erdogan por declaraciones contra el estado de Israel

En las últimas semanas, funcionarios de Turquía han externado declaraciones en contra del Estado de Israel.

Por una parte, el presidente Erdogan criticó a Israel por reconocer abiertamente el genocidio armenio, perpetrado aparentemente durante la Primera Guerra Mundial.

Netanyahu confirma escalada militar de Israel en Líbano (EFE)

De acuerdo con Erdogan, Netanyahu busca difamar a Turquía con este reconocimiento para “encubrir su propia barbarie en Gaza“.

Por su parte Hakan Fidan, el ministro de Exteriores, declaró que Israel “es un problema para al mundo”, definiendo al estado israelí como una carga que la humanidad no puede seguir soportando.

En su conversación con Donald Trump, Netanyahu planteó que tales declaraciones eran de suma gravedad.

Con esta llamada, Estados Unidos e Israel se vuelven a mostrar como un frente unido tras la nueva ofensiva contra Irán.

El siguiente paso para ambos mandatarios es una reunión en persona, misma que se ha polanteado en Estados Unidos pero aún sin fecha en el calendario.

La última vez que Netanyahu y Trump entablaron conversación fue el pasado 4 dr julio, cuando el Primer Ministro felicitó al presidente por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos.