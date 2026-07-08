Donald Trump, durante una aparición en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, dejó claro su hartazgo con Irán ante la prensa internacional.

“Para mí, creo que se acabó. No quiero lidiar con ellos nunca más; son escoria” Donald Trump

Las palabras de Donald Trump sobre Irán llegan tras una serie de intercambios de golpes entre fuerzas estadounidenses e iraníes, que habían sido pausados temporalmente por un acuerdo de paz frágil.

Trump declara fin del alto al fuego con Irán: “Son escoria, no quiero lidiar con ellos”

El anuncio de Donald Trump genera preocupación en el escenario global, pues coincide con su presencia en la reunión clave de la Alianza Atlántica, en donde el fin unilateral del alto al fuego podría desestabilizar aún más el Estrecho de Ormuz y los precios del petróleo a nivel mundial.

Según reportes, Irán habría atacado objetivos relacionados con intereses estadounidenses, lo que motivó la dura respuesta del presidente, en donde Donald Trump ha enfatizado una política de “máxima presión” contra el régimen de los ayatolás, similar a su primer mandato.

Esta postura de Donald Trump eleva los riesgos de un conflicto más amplio en la zona, en donde los países aliados observan con cautela cómo evolucionará la situación entre Estados Unidos e Irán, especialmente ante posibles impactos en el suministro energético global.

La declaración de Donald Trump se produce en un momento delicado para la administración estadounidense, que busca equilibrar sus compromisos internacionales mientras mantiene una línea dura contra Irán.