El presidente de Donald Trump anunció que Irán solicitó una reunión diplomática que, según sus palabras, se llevará a cabo mañana 30 de junio en Doha, Qatar, en un nuevo intento por encauzar el diálogo tras las recientes tensiones en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense dio a conocer la información mediante una publicación en su red social Truth, donde escribió:

“Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana en Doha! Presidente DJT” Donald Trump

Irán pide reunión en Doha; Donald Trump anuncia encuentro el 30 de junio tras tensión en Medio Oriente

Sin ofrecer más detalles sobre los participantes ni los temas que serán abordados, Donald Trump anunció una reunión diplomática entre Estados Unidos e Irán el próximo 30 de junio.

Donald Trump anuncia reunión entre Irán y Estados Unidos (@realDonaldJTrump / Truth Social )

El mensaje de Donald Trump en Truth Social ha generado expectativas sobre un eventual acercamiento entre Washington y Teherán después de semanas marcadas por enfrentamientos, negociaciones indirectas y llamados internacionales para evitar una nueva escalada militar en la región.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado públicamente la reunión anunciada por el presidente estadounidense ni han revelado si acudirán representantes de alto nivel del gobierno persa.

Tampoco se ha precisado si el encuentro contará con la mediación de Qatar, país que históricamente ha fungido como puente diplomático entre ambas naciones.

La posible reunión en Doha el 30 de junio, podría convertirse en un punto de inflexión para la relación entre Estados Unidos e Irán, especialmente en temas relacionados con seguridad regional, sanciones económicas y estabilidad en Medio Oriente, asuntos que continúan siendo prioritarios para la comunidad internacional.