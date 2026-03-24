Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró el 24 de marzo que se encuentra en negociaciones con Irán en busca de poner fin a la guerra que se ha prolongado casi un mes.

“Estamos en negociaciones en este momento” Donald Trump

Así lo declaró al afirmar que en estos momentos están en marcha las negociaciones con Irán, en las que participan perfiles de alto nivel de su gobierno como JD Vance.

Al afirmar que el diálogo se realiza con las personas adecuadas, el mandatario señaló que la apertura se dio luego de un “regalo” en Ormuz del que no ofreció detalles.

Trump asegura que ya hay negociaciones con Irán para detener la guerra

A unos días de que se cumpla el mes del primer ataque que Israel lanzó contra Teherán en la reciente escalada de tensiones, Donald Trump afirmó que están en negociaciones con Irán.

Donald Trump. Diálogo con Irán (Eduardo Díaz)

Fue durante la ceremonia de juramentación de Markwayne Mullin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que el presidente reveló que ahora mismo se llevan a cabo dichas negociaciones.

Ante decenas de periodistas que cubrieron el acto, Trump aseveró que las mesas de diálogo tienen el objetivo e buscar una salida que permita poner fin a la guerra en Medio Oriente.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que por la relevancia del tema, en las negociaciones con Irán participan altos funcionarios de su gobierno:

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado

Steve Witkoff, el enviado especial

Jared Kushner, su yerno

Además, se dijo confiado en que el diálogo con Irán llegará a buen puerto, pues resaltó que las autoridades de la nación persa buscan con “urgencia” un fin al conflicto.

Trump afirma que Irán le hizo un “regalo” relacionado con Ormuz

Al informar que el gobierno de Estados Unidos se encuentra en plenas negociaciones con Irán en busca de parar la guerra, Donald Trump mencionó un “regalo” en Ormuz.

Sin abundar en detalles sobre el supuesto “regalo” que habría abierto las puertas al diálogo, Trump expuso que el obsequio llegó a Estados Unidos el mismo martes 24 de marzo.

“Hicieron algo ayer que fue increíble, en realidad. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que vale una cantidad tremenda de dinero” Donald Trump

Tras indicar que el presente es “muy grande” y tiene un valor enorme en el sentido monetario, el presidente dijo que el regalo fue una buena señal para abrir al diálogo.

Cuestionado sobre la naturaleza del obsequio que se le habría dado, Trump se limitó a señalar que está relacionado con el tema de los los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz.