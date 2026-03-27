La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar luego de que la Guardia Revolucionaria iraní admitiera haber atacado a tres buques petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto; tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados” Guardia Revolucionaria de Irán

En un comunicado de la Guardia Revolucionaria, las fuerzas iraníes reiteraron que la ruta del estrecho de Ormuz está cerrada a cualquier buque aliado de Estados Unidos, contradiciendo así la versión de Donald Trump.

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Irán reitera que el paso del estrecho de Ormuz está prohibido para Estados Unidos y sus aliados

En el mismo comunicado compartido en su sitio web Sepah News, el Gobierno de Irán responsabilizó a Donald Trump de “difundir falsamente” que el estrecho de Ormuz se encontraba abierto.

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor” Guardia Revolucionaria de Irán

Además, confirmó que al menos tres buques portacontenedores provenientes de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

En ese sentido, reiteró el paso se encuentra cerrado para los “aliados y simpatizantes” de Israel y Estados Unidos.

Frente a este bloqueo, Donald Trump dijo que impuso un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz a más tardar el 6 de abril, bajo amenaza de destruir la infraestructura energética iraní.

Buques varados por bloqueo en el estrecho de Ormuz

Sobre estos bloqueos, la firma de inteligencia de mercado energético Kpler informó que al menos dos buques portacontenedores de la empresa china COSCO intentaron cruzar el estrecho frente a la costa de Irán.

Según el comunicado, los dos buques tuvieron que dar la vuelta y permanecieron varados en el Golfo de México desde el inicio de la guerra, la cual comenzó el 28 de febrero.