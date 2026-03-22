El presidente de Estados Unidos, Donald Trump da 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de ataque.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!" Donald Trump

Donald Trump, lanzó un mensaje contra Irán para que abra el estrecho de Ormuz, importante vía marítima por donde transita gran parte del petróleo del mundo.

Donald Trump exige a Irán que abra el estrecho de Ormuz; les da 48 horas de plazo

A través de la plataforma Truth Social, Donald Trump dio un plazo de 48 horas a Irán para que abra el estrecho de Ormuz.

En caso de no hacerlo, Trump amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán, iniciando por la más grande que existe.

Donald Trump da 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Ormuz (@realDonaldTrump / Truth Social)

Con ello, Irán tendría de plazo hasta el lunes 23 de marzo para evitar acciones en su contra.

La advertencia de Donald Trump llega luego de que Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaran hoy 21 de marzo que debilitaron a Irán para que dejara de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Esto tras atacar el arsenal costero subterráneo que se encuentra y donde se guardaban misiles de crucero anti buque, lanzaderas móviles, además de otros materiales.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Irán responde a ultimátum de 48 horas lanzado por Donald Trump para abrir el estrecho de Ormuz

Luego del mensaje de Donald Trump, Irán respondió asegurando que atacará la infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas sufren algún daño.

Mediante un comunicado, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, lanzó una advertencia.

Indicó que se ejecutarían ataques en la región contra plantas de salinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a los Estados Unidos e Israel.