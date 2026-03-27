Previo a que haga su participación en la reunión del G7, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a los aliados colaborar para abrir el estrecho de Ormuz.

Marco Rubio subrayó que el desbloqueo de este corredor marítimo, actualmente obstruido por Irán, no solo beneficia a Estados Unidos, sino que es fundamental para la estabilidad económica y los intereses nacionales de todas las potencias aliadas.

Marco Rubio busca apoyo del G7 para abrir el estrecho de Ormuz

Marco Rubio inició su gira internacional en Francia con la finalidad de exhortar a los países miembros del G7 a colaborar activamente para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.

El cierre de esta vía estratégica marítima ha provocado un incremento drástico en los costos energéticos a nivel global, afectando severamente el suministro de petróleo y gas natural que transita habitualmente por la región de Medio Oriente.

Rubio argumentó ante representantes de Europa y Asia que ellos poseen una mayor dependencia del combustible que circula por Ormuz en comparación con Estados Unidos.

A pesar de la postura firme de la administración de Donald Trump —quien sostiene que la campaña militar “avanza según lo previsto”— el secretario de Estado admitió la existencia de avances en diálogos indirectos con Irán a través de mediadores como Pakistán.

No obstante, evitó dar detalles sobre el posible desenlace de estas conversaciones.

Marco Rubio en el G7 pide a aliados abrir el Estrecho de Ormuz (Kamran Jebreili / AP)

Pese a las palabras de Rubio, el consenso dentro del G7 aún no es de apoyo total a Estados Unidos. Países como Alemania y la propia Unión Europea han manifestado su preocupación por la falta de consultas previas y abogan por una resolución diplomática.

Además, potencias aliadas califican la situación en el estrecho de Ormuz como una “catástrofe” económica y buscan una salida negociada mientras las tensiones militares continúan.